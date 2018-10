Wow, was für eine Überraschung! Alexander Milz (32) spielte in der 13. Staffel von Sturm der Liebe den Fitnesstrainer William Newcombe und mauserte sich zum echten Frauenschwarm. Seine Figur fand in der Serie seine großes Liebesglück und trat mit seine Herzdame Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig, 29) vor den Traualtar. Doch wie sieht es eigentlich bei dem Schauspieler aus? Einblicke in sein Privatleben gab der Hottie bisher äußerst selten. Umso überraschender war nun diese Enthüllung im Netz: Der 32-Jährige ist Papa!

Das verkündete Alexander am vergangenen Freitagabend auf seinem Instagram-Account und postete auch gleich ein Foto mit seinem Nachwuchs. "Jetzt nochmal für alle. Ja, ich habe ein Kind. Hier ziehe ich zum Beispiel gerade an seinen Beinen", schrieb er. Der Schnappschuss des Papa-Sohn-Duos lässt auch keinen Zweifel daran: Der Darsteller geht voll und ganz in seiner Vaterrolle auf. Mit einem breiten Grinsen albert er mit dem kleinen Blondschopf herum. Den Beitrag versah er unter anderem mit den Hashtags #FamilienZiele und #LiebeKinder.

Stellt sich nun noch die Frage: Wer ist die Mutter des Jungen und ist der Serien-Star noch mit ihr zusammen? Im Januar dieses Jahres sorgte der passionierte Magier mit einer Aufnahme, auf der er gemeinsam mit Promi Big Brother-Beauty Chethrin Schulze (26) in die Kamera strahlt. Doch die Blondine räumte direkt mit den Flirt-Gerüchten auf: Alex sei nur ein Kumpel.

ARD/Christof Arnold William (Alexander Milz) und Rebecca (Julia Alice Ludwig), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 13

Instagram / alexander.milz Alexander Milz, deutscher Schauspieler

Instagram / alexander.milz Alexander Milz und Chethrin Schulze

