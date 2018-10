Hängt hier wirklich der Haussegen schief? Seit 2015 sind der Schauspieler Bradley Cooper (43) und das Model Irina Shayk (32) zusammen. Zwei Jahre später erblickte ihre gemeinsame Tochter Lea das Licht der Welt. Nach neuesten Gerüchten soll es bei dem Paar allerdings nicht mehr so rund laufen. Aktuellen Fotos nach zu urteilen, ist die Stimmung zwischen Bradley und seiner Irina sehr angespannt!

Die 32-Jährige geht auf Distanz zu ihren Liebsten: Am Donnerstagnachmittag flanierte das Paar gemeinsam mit Töchterchen Lea durch die Straßen New Yorks. Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, trägt der Leinwandschnuckel dabei seine kleine Prinzessin auf den Schultern. Sofort fällt auf: Irina läuft mit ein paar Meter Abstand hinter den beiden her und wirkt nicht gerade happy.

Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden Stars bei einem vermeintlich romantischen Dinner gesehen. Wie ein Beobachter dem Online-Magazin Page Six verriet, soll das Date allerdings alles andere als harmonisch verlaufen sein. "Sie sahen nicht wirklich glücklich aus. Sie haben kaum miteinander gesprochen", plauderte der Insider aus. Was glaubt ihr? Kriselt es wirklich bei Bradley und Irina? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk in New York 2018

MEGA Irina Shayk, Model

Christopher Peterson / SplashNews.com Schauspieler Bradley Cooper mit seiner Partnerin Irinia Shayk, Oktober 2018

