Wie kam es zu Inka Bauses (49) Rückkehr ins Musikbusiness? Keine Frage, ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche begann die Blondine in den 80er Jahren auf der Bühne – als Sängerin. Mittlerweile hat sich Inka jedoch eher einen Namen als Moderatorin gemacht und die Musik vor zehn Jahren an den Nagel gehängt. Jetzt will sie es aber noch mal wissen: Mit ihrem Album "Mit offenen Armen" meldet sich die Tochter von DDR-Komponist Arndt Bause zurück. Im Promiflash-Interview erzählt die TV-Bekanntheit, warum sie sich für ein musikalisches Comeback entschieden hat.

Obwohl sich Inka nun wieder mehr der Musik widmet, wird sie ihrem Kuppelformat Bauer sucht Frau treu bleiben. Das Album habe sie keinesfalls produziert, um ihren Karriere-Schwerpunkt zu verändern: "Ich liebe den Bauern, die Mehrzahl der Leute will mich natürlich im Dirndl mit einer karierten Bluse sehen." Inka sei froh darüber, das Gesicht der Datingshow zu sein. Ihren Ausflug in den Schlager erklärt sie ganz anders: "Die Tour und das Album mache ich für mich, für meine Seele, für meinen Papa, für mein altes Publikum, das mich noch einmal singen hören möchte. Das ist mein Geschenk an mich."

Deshalb drehe sich die Platte inhaltlich um ihr eigenes Leben: "Die Message ist eigentlich zu hundert Prozent ich selber. Ich habe das mit meiner Texterin besprochen und es geht einfach um meine Erfahrungen, die ich mit 50 nun gesammelt habe." Sie wolle als Schlagersängerin vor allem über lebensbejahende und positive Dinge musizieren.

Wer sich von Inkas Gesangstalent überzeugen mag, kann das am 23. November im Admiralpalast in Berlin.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

P.Hoffmann/WENN.com Inka Bause im Friedrichstadtpalast Berlin

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" 2018

