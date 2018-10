Drei Bräute – drei verschiedene Looks! In Sachen Style konnten sowohl Herzogin Meghan (37) als auch Prinzessin Eugenie (28) sowie Herzogin Kate (36) an ihrer jeweiligen Hochzeit punkten. Alle drei britischen Royal-Ladys warfen sich an ihrem großen Freudentag gehörig in Schale und glänzten dabei nicht etwa nur mit einem einzigen Brautkleid. Pünktlich zum feierlichen Empfang nach dem Gottesdienst hüllten sich die Beautys in ein zweites Outfit. Darüber, wer von ihnen das schönste Party-Dress trug, sind sich die Promiflash-Leser schnell einig geworden!

Insgesamt nahmen 15.870 royale Fans an der Fashion-Umfrage teil. 8.076 Leser – das sind umgerechnet 50,9 Prozent (Stand: 14. Oktober, 16:30 Uhr) – sind der Meinung, dass Meghan deutlich die Nase vorn hat. Ihr schlichtes Neckholder-Kleid mit freien Schultern und einem tiefen Rückenausschnitt kam einfach besser an. Damit bewies Harrys Liebste, dass eine Braut auch ohne viel Bling-Bling sowohl modern als auch elegant sein kann. Der ehemaligen Schauspielerin auf den Spuren ist Prinz Williams (36) Gattin Kate. Ihre Robe erhielt 5.619 Votes, also 35,4 Prozent.

Eugenie, die erst am vergangenen Freitag in einem Traum in Weiß den Bund der Ehe einging, landete auf dem letzten Platz. 2.175 Promiflash-Leser – also 13,7 Prozent aller Teilnehmer der Umfrage – stimmten für ihr seidiges Zweitkleid in Nude, das von dem amerikanischen Designer Zac Posen entworfen wurde. Im Gegensatz zu ihren Braut-Vorgängerinnen ist das vergleichsweise wenig.

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Schloss Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de