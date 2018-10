Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde auf Schloss Windsor geheiratet. Nachdem sich Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) im Mai das Jawort gegeben hatten, schworen sich nun auch Prinzessin Eugenie (28) und ihr Schatz Jack Brooksbank die ewige Treue. Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) gingen dort bereits vor sieben Jahren den Bund der Ehe ein. Doch nicht nur die Hochzeitslocation verbindet die Bräute: Alle drei erstrahlten nach der Trauung im Brautkleid zum feierlichen Empfang in einem weiteren Dream-Dress. Konnte Jacks Gemahlin mit ihrem Traum in Creme ihre Vorgänger-Bräute ausstechen?

Bei ihrer Märchenhochzeit verzückte Meghan mit einem schlichten Neckholderkleid ohne viel Bling-Bling. Die unbedeckten Schultern und der tiefe Rückenausschnitt gaben dem Look einen modernen und eleganten Touch. Ihre Haare steckte die ehemalige Suits-Darstellerin zu einer lockeren Hochsteckfrisur zusammen. Auch Kate setzte bei ihrer Hochzeitsparty auf eine weiße Robe designt von Sarah Burton für Alexander McQueen (✝40). Das glänzende, schlichte Kleid fiel vor allem durch seinen Herzausschnitt und einen mit Diamanten verzierten Taillengürtel auf. Ihre Schultern bedeckte die heute dreifache Mama damals mit einem flauschigen Jäckchen. Ihre Haare ließ sie offen über ihre Schultern fallen.

Im Gegensatz zu Meghan und Kate schlüpfte Eugenie nicht in ein weißes Kleid. Sie hüllte sich für den Abendempfang in der Royal Lodge in ein wunderschönes, cremefarbenes Seidenkleid des amerikanischen Designers Zac Posen. Ihre Haare trug sie offen. Welches zweite Outfit gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Meghans zweites Hochzeitskleid

John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate auf ihrer Hochzeitsparty 2011

MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

Welches Zweit-Kleid gefällt euch am besten? Meghans! Eugenies! Kates! Abstimmen Ergebnis anzeigen



