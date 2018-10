Endlich bringen Bibi (25) und Julian Claßen (25) Licht ins Dunkel! Am 4. Oktober hatte das sehnsüchtige Warten für die beiden Social-Media-Stars ein Ende: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt. Im Netz verriet die Neu-Mama zwar bereits, dass es Komplikationen bei der Geburt gegeben habe, genaue Details ließen sich die frischgebackenen Eltern jedoch nicht entlocken - bis jetzt. Im Netz veröffentlichte die YouTube-Queen nun einen ausführlichen Geburtsbericht: Bei Bibi musste ein Kaiserschnitt gemacht werden.

In ihrem neuen YouTube-Clip plaudern die 25-Jährige und ihr Gatte ganz offen über die unvergesslichen Stunden, in denen ihr Baby-Boy zur Welt kam. Als die beiden auf der Couch saßen, platzte die Fruchtblase der Hochschwangeren. In aller Ruhe machten sich die beiden auf den Weg ins Krankenhaus - dort begannen schließlich auch die Wehen. Nach 13 Stunden Schmerzen war Bibis Muttermund nur sechs Zentimeter weit geöffnet. "Ich habe die ganze Zeit gesagt: 'Ich will unbedingt eine natürliche Geburt! Das ist mir so wichtig, ich halte das irgendwie aus'", verriet die blonde Bloggerin – diese wurde ihr allerdings verwehrt. Der Geburtsstillstand und die immer schlechter werdenden Herztöne des Babys führten schließlich dazu, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden musste. "Das war in dem Moment echt schlimm für mich", gab Bibi zu. Am Ende folgte dann aber die Belohnung. Als sie und ihr Liebster ihren Schatz das erste Mal sehen und berühren durfte, waren sie völlig hin und weg.

Das Namens-Geheimnis lüftete das Influencer-Duo nach wie vor noch nicht. In den vergangenen Tagen munkelten immer mehr Fans, der Kleine könnte auf den exotischen Namen "Montiamus" (Kurzform: "Monte") hören. Ob die Spekulationen der Wahrheit entsprechen, werden Bibi und Julian sicherlich in naher Zukunft verraten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Webstars

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Web-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de