Bibi (25) und Julian Claßen (25) kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Am 4. Oktober erblickte das erste gemeinsame Kind des YouTube-Pärchens das Licht der Welt. Seitdem hat sich alles verändert! Mit dem männlichen Familienzuwachs ergeben sich allerhand neue Aufgaben für die beiden Social-Media-Stars – an die müssen sie sich erst einmal gewöhnen. Schwer fällt ihnen das allerdings überhaupt nicht. Die frischgebackenen Eltern sind überglücklich!

"Also ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich wie in den letzten Tagen", strotzt die 25-jährige Neu-Mama im YouTube-Video vor Stolz. Ab dem zweiten Tag, an dem sie, ihr Mann und ihr Kind zu Hause waren, haben die beiden Influencer begonnen, die Zeit mit ihrem Spross so richtig zu genießen und die neuen Umstände zu realisieren. "Langsam gewöhnen wir uns an den neuen Rhythmus und an unsere Aufgaben", plaudert Bibi weiter aus. Auch der Papa hält mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg. "Das ist das größte Glück, das ich je hatte", enthüllt er und grinst dabei bis über beide Ohren.

Der dreiköpfigen Familie gehe es jedenfalls hervorragend. "Der Kleine ist putzmunter, dem geht's blendend", freut sich das Power-Couple. Für Bibi, Julian und ihren Baby-Boy ist jetzt erst einmal Genießen angesagt – lange Spaziergänge mit Kinderwagen inklusive.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Bibi und Julian an ihrer standesamtlichen Trauung

