Diese Kritik lässt die Powerlady nicht auf sich sitzen! Schon vor einigen Wochen kündigte Dieter Bohlen (64) an, dass die Juroren um ihn herum für die kommende DSDS-Staffel komplett ausgetauscht werden. Mit Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) stehen bereits zwei neue Mitglieder fest, die zusammen mit einer dritten noch unbekannten Frau Mousse T. (52), Ella Endlich (34) und Carolin Niemczyk (28) ersetzen werden. Offenbar ein Grund für die Rundumerneuerung hinter dem Pult: Dieter offenbarte, dass er die letzte Kombi als Katastrophe empfand. Jetzt äußerte sich die vom Diss betroffene Ella zu Dieters Aussage!

Im Promiflash-Interview auf dem VIP Opening von Harry Potter: The Exhibition erfuhr die Sängerin zum ersten Mal von der fiesen, öffentlichen Einschätzung des Poptitans – und zeigte sich sichtlich irritiert: "Das habe ich nicht mitbekommen." Ella wusste allerdings auch direkt, wie sie sich zu wehren hat, und schoss elegant zurück: "Also Dieter Bohlen wünsche ich manchmal einen ganz guten Presseberater, er führt sich vor Kamera manchmal auf wie ein Künstler. Ich finde, er sollte mehr an das Format denken und an den Erfolg des Formats."

Deutlich expliziter wurde Ella dann auch noch auf ihrem Instagram-Account. Zu einem Foto mit der diesjährigen Gewinnerin Marie Wegener (17) schrieb sie: "Dieter hat nicht weiter gedacht, als bis zu sich und seiner Befindlichkeit gegenüber der Presse. Wir haben Dich gemeinsam von Herzen (und mit allem fachlichen Verstand) gewählt." Dass Dieter die Jury, die Marie zur Gewinnerin machte, als Katastrophe bezeichnete, solle das junge Nachwuchstalent souverän überhören.

Deutschland sucht den Superstar, RTL Die DSDS-Jury 2018: Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / ella.endlich.official Marie Wegener und Ella Endlich

Anzeige

MG RTL D/ Guido Engels Ella Endlich im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de