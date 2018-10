Wendet sich jetzt das Blatt für Jasmin Tawil (36)? In den vergangenen Monaten hatte der ehemalige GZSZ-Star für jede Menge Aufsehen gesorgt. Nachdem Jasmin auf die Trauminsel Hawaii ausgewandert war, wurde sie im Juli zunächst ausgeraubt, verlor wenige Zeit später ihr Handy und war zuletzt auch noch ohne festen Wohnsitz. Während sich die Fans der Schauspielerin große Sorgen um ihren Liebling machen, können sie jetzt aufatmen. Ein kurzer Social-Media-Clip beweist: Jasmin ist wieder happy!

Auf ihrem Instagram-Profil lud die Blondine jetzt ein kurzes Video hoch. In dem sieht man Jasmin, wie sie in die Kamera lächelt und sagt: "Ich bin einfach glücklich." Anschließend gibt es für ihre treuen Follower auch noch ein Luftküsschen. Was genau dafür gesorgt hat, dass sich Jasmins Laune verbessert hat, behielt die Auswanderin allerdings für sich.

Ihre Leidenschaft, die Musik, könnte es jedoch sein, die Jasmin aktuell neuen Lebensmut gibt. Nachdem sie bereits seit Monaten an einem neuen Album gearbeitet hatte, veröffentlichte sie jetzt einen Ausschnitt des Songs "Ocean Eyes".

