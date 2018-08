Hat Jasmin Tawil (36) kein Dach mehr über dem Kopf? Die einstige GZSZ-Darstellerin musste in letzter Zeit einige Rückschläge verkraften: Nach der schweren Trennung von Popstar Adel Tawil (39) wollte die Berlinerin ein neues Leben in Amerika starten. Dort angekommen beunruhigte sie ihre Fans allerdings mit mehreren Nachrichten via Social Media, in denen sie von Alkoholsucht und sogar Selbstmordgedanken sprach. Vor Kurzem dann der nächste Schock: Jasmin wurde auf Hawaii brutal ausgeraubt und lebt deshalb angeblich nun auf der Straße!

Bei dem Überfall auf der Insel Maui habe die 36-Jährigen alles verloren – jetzt musste sie angeblich auch noch ihre Bleibe räumen. Auf Facebook postete Jasmin ein Foto, auf dem sie nachdenklich in die Ferne schaut, und kommentierte dazu: "Heute bin ich nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Heute bin ich in Amerika, gestrandet auf den Straßen Hawaiis. Heute bin ich arm." Doch trotz der tragischen Situation scheint sie positiv bleiben zu wollen: "Ich habe alles verloren. Und doch habe ich alles gewonnen. Und das ist erst der Anfang meiner Freiheit." Auch für ihre Rückkehr nach Deutschland fehle ihr derzeit das Geld. Wie in anderen Posts zu lesen ist, habe sie für die Finanzierung des Flugtickets inzwischen sogar einen Job als Putzkraft angenommen. Allerdings denke sie auch darüber nach, Europa für immer den Rücken zu kehren.

Ihre Follower verstehen die zahlreichen Posts der Schauspielerin zwar eher als Hilferuf, denn als Updates – Jasmin gibt sich dennoch zuversichtlich und spricht unter anderem von einer neuen Liebe: Erst vor Kurzem schrieb sie, dass ihr ihr neuer Freund ein Geschenk gemacht habe. Unter einem anderen Foto erwähnte sie zudem: "Heute sind wir fünf Meilen gelaufen." Wer der neue Mann an ihrer Seite sein könnte, ist nicht bekannt.

Photo by Andreas Rentz/Getty Images Jasmin und Adel Tawil bei der Echo-Verleihung 2010 in Berlin

Facebook / missyogilove Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Schauspielerin

Facebook / Jasmin Madeleine Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Schauspielerin

