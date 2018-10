Herzogin Meghan (37) erhält süße Unterstützung auf ihrer Australien-Tour! Seit Montagmorgen sind die ehemalige Schauspielerin und ihr Schatz Prinz Harry (34) wegen eines Staatsbesuchs in Sydney. Kurz nach der Landung hat das britische Königshaus verkündet, dass die Turteltauben ein Baby erwarten – die perfekte Schlagzeile für einen aufregenden Besuch Down Under. Für die ersten Auftritte als werdende Mama muss sich Meghan jedoch nicht alleine stylen: Ihre beste Freundin Jessica Mulroney begleitet sie auf der Reise!

Wie Gala berichtet, sei die 38-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann um die halbe Welt geflogen, um ihrer schwangeren Freundin beizustehen. Das deutet auch der Instagram-Account des TV-Gesichts an: Happy zeigt sich Jessica mit ihrem Hubby am Flughafen. Als offizielle Stylistin der einstigen Suits-Darstellerin dürfte sie einiges zu tun haben – gerade in den ersten Tagen gilt es, das Bäuchlein der Herzogin so richtig in Szene zu setzen.

Ob sie ihrer BFF auch Tipps für die ersten Beschwerden der Schwangerschaft geben wird? Jessica ist selber Mutter von drei Kindern und dementsprechend die perfekte Begleitung für ihre runder werdende Freundin.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney, Stylistin

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney und Meghan Markle in Italien

