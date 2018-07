Alles Jacke wie Hose? Nicht bei Herzogin Meghan (36)! Die Liebste von Prinz Harry (33) ist sehr bedacht, wenn es um die Wahl ihrer Outfits geht. Für öffentliche Auftritte wirft sich die gebürtige US-Amerikanerin gerne in Schale und glänzt stets mit eleganten Kombinationen aus Kleidern, den dazu passenden Accessoires und schicken Schuhen. Selbstverständlich verfügt der Ex-Suits-Star auch über helfende Hände – und zwar von keiner Unbekannten: Niemand Geringeres als ihre BFF Jessica Mulroney steht Meghan in Stilfragen mit Rat und Tat zur Seite.

Als ehemalige Schauspielerin weiß die 36-Jährige zwar ganz genau, wie sie sich herauszuputzen hat, am britischen Hof gelten aber bekanntlich strengere Regeln, wenn es um Mode geht. Wie praktisch, dass Meghans beste Freundin Jessica zufällig auch Stylistin ist. Die beiden brünetten Beautys gehen schon seit Jahren durch dick und dünn und spätestens seit der Royal Wedding dürfte die Dreifachmama auch einem größeren Publikum bekannt sein. Mit ihrer knackigen Kehrseite in einem äußerst figurbetonten Dress machte sie sogar Pippa Middleton (34) Konkurrenz. Wie Hello und andere britische Medien jetzt berichten, soll Jessica auch in Zukunft für den perfekten Look ihrer besten Freundin sorgen.

Was ihre stets stylischen Schuhe betrifft, hat die modebewusste Herzogin von Sussex einen besonderen Trick für sich entdeckt: Um sich keine fiesen Blasen einzufangen, setzt sie bei ihren hohen Hacken lieber auf eine bis zwei Nummern größer.

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney, Stylistin

CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images; Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Pippa Middleton und Jessica Mulroney

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Herzogin Meghan in London 2018

