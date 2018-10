Am vergangenen Freitag gaben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Schatz Jack Brooksbank in St. George's Kapelle das Jawort – und feierten diesen besonderen Tag mit rund 850 Gästen. Auch Prinz Harry (34) und seine Herzogin Meghan (37) waren im Mai vor den gleichen Altar getreten. Damals schauten sich "nur" 600 Menschen die romantische Zeremonie an. Für den Vater von Eugenie, Prinz Andrew (58), offenbar Grund genug für einen Seitenhieb gegen Harry und Meghan!

Am Morgen der Trauung soll Andrew im Interview mit dem britischen Sender ITV gegen seinen Neffen gestichelt haben. "Heute werden noch ein paar Gäste mehr hier sein als bei Harry und Meghan. Aber das ist die Natur von Eugenie und Jack, sie haben so viele Freunde", sagte der 58-Jährige in dem Gespräch. Will der Prinz damit etwa andeuten, dass der Thronanwärter und seine Auserwählte nicht so viele Freunde haben? An der kürzeren Gästeliste von Harry und Meghan soll laut Gala allerdings etwas anderes schuld gewesen sein. So hätten der Prinz und die Herzogin von Sussex gewollt, dass TV-Zuschauer und Gäste einen guten Blick auf das Brautpaar haben. Daher ließen sie die Stühle diagonal anordnen. Die Folge: Es gab schlicht und einfach weniger Sitzplätze als bei Eugenie und Jacks Zeremonie.

Diese Lästerei dürfte die Laune von Harry und Meghan derzeit wohl kaum trüben. So verkündete der Kensington-Palast vor wenigen Minuten auf seinem Twitter-Account: Der Prinz und die Herzogin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Bei der Hochzeit von Eugenie zeigte sich die ehemalige Schauspielerin in einem weiten Mantel – und versteckte so gekonnt eine mögliche kleine Babykugel.

