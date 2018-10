Zu Lamar Odoms (38) Unglückszeit legte Dennis Hof (72) die Karten auf den Tisch. Als der Basketballer auf seiner Ranch eine Überdosis erlitt, war er die erste Anlaufstelle. Jetzt betreffen die schrecklichen Schlagzeilen bedauerlicherweise den Bordellbesitzer selbst. Der "Cathouse"-Star verstarb im Alter von 72 Jahren auf seiner bekannten Moonlight BunnyRanch in Crystal, Nevada. So viel ist bisher zum plötzlichen Tod des selbst ernannten "Pimps" bekannt!

Wie der Polizeivollzugsdienst TMZ berichtet, soll am Dienstagvormittag gegen elf Uhr ein besorgniserregender Anruf von der "Liebes-Ranch" eingegangen sein. Wie aus der Berichterstattung hervorgeht, soll sich der Notfall dabei um einen "reaktionslosen und unansprechbaren Mann" gedreht haben. Derzeit sollen sich noch Beamte an dem Schauplatz befinden. Wie weit die Ermittlungen sind und was sich dort abgespielt hat, wurde der Öffentlichkeit noch nicht zugetragen. Ein Verbrechen werde aber schon zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Das bisher einzig geklärte Detail des Vorfalls: Dennis hat nicht überlebt.

Der Verstorbene war nicht nur für seine Rolle in der HBO-Serie bekannt. Nach seinem Durchbruch machte er sich vor allem mit anzüglichen Sprüchen und seinem Auftreten als Macho einen Namen. Zu seinen berühmtesten Freunden gehörten neben dem Ex von Khloe Kardashian (34) auch Flavor Flav (59) und Afroman (44). Dennis hinterlässt seine Partnerin Heidi Fleiss.

Instagram / dennishof Dennis Hof, Geschäftsmann

Instagram / dennishof Dennis Hof, Bordellbesitzer

Getty Images Dennis Hof und seine Partnerin Heidi Fleiss



