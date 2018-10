Das letzte DSDS-Jurymitglied ist enthüllt: Oana Nechiti (30) wird in der kommenden Staffel der Castingshow über die Nachwuchstalente richten! In den vergangenen Wochen machten immer neue Juroren-News die Fans der Sendung heiß: Erst wurde Pietro Lombardi (26) als neuer Kollege von Dieter Bohlen (64) verkündet, vor wenigen Tagen dann Xavier Naidoo (47) bekannt gegeben. Nun gehört auch die Profitänzerin offiziell zur Expertenriege – und wird nicht verschüchtert in das Mammut-Format gehen!

Sie freue sich riesig auf das TV-Abenteuer, erklärte der Let's Dance-Liebling bei der Verkündung durch RTL. Als Choreografin werde sie besonders viel Wert auf die Gesamterscheinung, Performance, Ausdruck und Emotion der Kandidaten legen – und später natürlich die tänzerischen Qualitäten beobachten. "Ich bin der Meinung, dass ich das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel beobachten kann", sagte die 30-Jährige. Dabei werden sich die Kandidaten in jedem Fall auf ihre ehrliche Meinung gefasst machen müssen, die auch mal weh tun kann, warnte Oana vor.

Zuletzt hatte die gebürtige Rumänin mit Bela Klentze (30) im Promi-Tanzwettbewerb Durchhaltevermögen und Biss bewiesen. Dass nach Xavier Naidoo kein weiterer Musiker die Jury beehren würde, hatte Format-Urgestein Bohlen bereits angedeutet. "Wir brauchen eine vierte Meinung aus einem anderen Bereich. Immer nur Sänger ist auch langweilig", hatte der 64-Jährige kürzlich erklärt. Was haltet ihr von Oana als DSDS-Jurorin? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Clemens Bilan/Getty Images , Clemens Bilan / Getty Images Pietro Lombardi und Xavier Naidoo

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Cha-Cha-Cha bei "Let's Dance"

Getty Images Pop-Titan Dieter Bohlen bei DSDS, April 2018

