Auf Stippvisite in Australien: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stellten kürzlich Down Under auf den Kopf. Besonders die zuvor geplatzte Baby-Bombe ließ einen echten Hype um die werdenden Eltern ausbrechen. Doch trotz des Medienrummels vergaß der royale Rotschopf nicht, auch alte Bekanntschaften zu pflegen. Die 98-jährige Daphne Dunne ist Australiens größter Harry-Fan und traf den Royal nun bereits zum dritten Mal – und lernte dabei auch kurzerhand Meghan kennen.

Durch ihre innige Fanliebe zum englischen Königshaus ist die adrette Rentnerin in ihrer Heimat selbst zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Bei ihrem jüngsten Aufeinandertreffen hielten Harry und Daphne einen freundschaftlichen Plausch. "Deine Schuhe sind wirklich cool. Hast du dir die Haare rosa gefärbt?", soll der Sechste in der Thronfolge laut The Daily Telegraph gesagt haben. Doch auch die schwangere Meghan zeigte sich interessiert. Daphne und die ehemalige Suits-Darstellerin verstanden sich auf Anhieb prächtig.

Harrys reges Engagement für Kriegsveteranen hatte die 98-Jährige zum Superfan werden lassen. Daphnes Ehemann diente im Zweiten Weltkrieg und verstarb bei einem Kriegseinsatz in Papua-Neuguinea. Während Harrys letzten Australien-Aufenthaltes belohnte er ihre Wartezeit im strömenden Regen mit einem Schmatzer auf die Wange.

Getty Images Prinz Harry gemeinsam mit Daphne Dunne vor dem Opernhaus in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry begrüßt Daphne Dunne in Sydney im Jahr 2017

Getty Images Prinz Harry während der ersten Begegnung mit Daphne Dunne am Opernhaus in Sydney im Jahr 2015

