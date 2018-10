Donald Trump (72) ist mal wieder ein handfester Fauxpas unterlaufen! Seitdem der Politiker im November 2016 zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, wird er immer wieder für sein Verhalten in der Öffentlichkeit kritisiert. Vor allem sein Treffen mit Queen Elizabeth II. vor einigen Monaten wurde heftig diskutiert. Der US-Amerikaner erschien zu dem Termin nämlich nicht nur zu spät, sondern verstieß bei der feierlichen Begrüßung auch noch gegen die royalen Regeln, indem er gedankenlos vor der 92-Jährigen herlief. Auch gegenüber seiner Frau legt das Staatsoberhaupt offenbar keinen großen Wert auf Manieren: Um ihr Wohl scheint er sich jedenfalls nicht zu scheren!

Am Montag machten sich Donald und Melania (48) auf den Weg in die US-Bundesstaaten Florida und Georgia, die zuletzt heftig unter der Hurrikansaison gelitten hatten. Als das Ehepaar das Weiße Haus verließ, regnete es in Washington DC. Dementsprechend schützte der 72-Jährige seinen Körper auch mit einem Schirm vor dem Niederschlag. Seine Gattin fand unter dem XXL-Wasserschutz allerdings keinen Platz. Sie musste im Regen ausharren, während ihr Ehemann in aller Ruhe mit den anwesenden Journalisten sprach.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Donald Trump vor allem um sein eigenes trockenes Haupt kümmert. Schon im Januar tauchten Bilder auf, auf denen der US-Präsident seinen Schirm lediglich über seinen eigenen Kopf hält. Seine Frau und sein Sohn Barron (12) waren dem Regen hingegen auch damals schutzlos ausgeliefert.

Getty Images Melania und Donald Trump vor dem Weißen Haus

Getty Images Barron, Melania und Donald Trump im Januar 2018

Getty Images Donald und Melania Trump

