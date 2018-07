Seitdem die Queen (92) im Jahr 1953 auf dem britischen Thron Platz nahm, lernte sie 11 von 12 US-Präsidenten persönlich kennen. Mit Ronald Reagan ging sie sogar reiten. Jetzt kam es endlich zum Treffen mit Donald Trump (72). Das amtierende US-Oberhaupt war zwar schon im Januar 2017 auf einen Besuch auf die Briteninsel eingeladen – den sagte der 72-Jährige jedoch salopp per Twitter ab. Und auch das nun zustande gekommene Meet and Greet mit der Monarchin verlief nicht ganz einwandfrei. Erster Fauxpas: Trump kam zu spät.

"Max Foster von CNN: 'Die Queen wartet, was man auch nicht alle Tage sieht...'", twitterte CNN-Moderator Brian Stelter die Beobachtung seines Kollegen. Damit haben die beiden Journalisten wohl Recht – das Familienoberhaupt der britischen Royals wird sicher nicht oft auf Gäste warten müssen. Trump nahm sich die Verspätung heraus, um bei der Begrüßung direkt den nächsten Fehler zu begehen. Zwar tappte seine Ehefrau Melania (48) ins Fettnäpfchen – besser ließ der Fehler seiner Gattin den Millionär trotzdem nicht dastehen. Das ehemalige Model vergaß tatsächlich den üblichen Knicks vor der Königin.

Und auch den nächsten Punkt auf der Tagesordnung vergeigte Trump gehörig. Zur Begrüßung des Politikers hatten sich die Wachen des Windsor Castles aufgereiht. Beim Ablaufen der Garde stellte sich der Anzugträger nicht nur kurz in den Weg der Thronwärmerin. Er lief auch noch vor ihr. All das geht völlig an der royalen Etikette vorbei. Was sagt ihr? Schlimme Fehler oder sowieso veraltete Regeln?

Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images Die Queen wartet auf Donald Trump

Anzeige

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Melania Trump, die Queen und US-Präsident Donald Trump

Anzeige

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Die Queen und Donald Trump neben den Wachen des Windsor Castles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de