Wird das nächste royale Baby am Tag des britischen Austritts aus der Europäischen Union geboren? Am Montagvormittag verkündete der Kensington Palace offiziell die süßen News: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten den ersten Nachwuchs. Im Frühjahr 2019 soll der königliche Spross das Licht der Welt erblicken – und die Geburt des Kindes könnte tatsächlich auf den Brexit-Tag fallen!

Auf Twitter häufen sich seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft die wildesten Gerüchte und Spekulationen um Meghan und Harrys kleinen Liebling. Neben ersten Munkeleien über das Geschlecht beherrscht besonders der Gedanke, das Kind könnte am 29. März den Brexit besiegeln, die Community: "Ein Frühlings-Baby ist auf dem Weg, es kommt am Brexit-Tag. Stellt euch die Feierlichkeiten vor!" und "Was wird wohl zuerst da sein, der Brexit oder das Baby? Oder am gleichen Tag? Das arme Kind!", scherzen die Nutzer der Kurznachrichten-Plattform. Auch Popstar Lily Allen (33) ließ sich zu einer Vermutung hinreißen: "Das Kind dürfte die Aufregung des Brexits für eine Woche verringern. Gut gemacht!"

Neben dem teils gefürchteten, teils ersehnten Tag der Trennung von der EU sind auch andere wichtige Tage bereits als mögliche Geburtstermine errechnet worden: Meghans derzeitiger Bauchbewohner könnte ebenfalls am 93. Geburtstag seiner Uroma Queen Elizabeth II. (92), am 21. April, zur Welt kommen. Auch über den B-Day von Cousin Prinz Louis wurde schon spekuliert.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Sussex

Anzeige

Getty Images Lily Allen auf einem Chanel-Event

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de