Die Fans der Metalband All That Remains stehen unter Schock! Seit die US-amerikanische Combo im März 2002 mit "Behind Silence and Solitude" ihr Debütalbum veröffentlicht hat, gehört die Musikgruppe zu einer festen Größe der Rockszene. Obwohl die Besetzung der Band immer wieder wechselte, sind die Musiker bis heute aktiv. Oli Herbert ist das einzige Mitglied, das seit der Gründung zu der Formation gehört. Nun ist der Gitarrist mit 44 Jahren verstorben!

Als die Fans von All That Remains am Mittwoch die Facebook-Seite der Metal-Stars aufriefen, trauten sie ihren Augen kaum. In einem Social-Media-Statement bestätigt die Band den Tod ihres Weggefährten. "Wir sind erschüttert über die Nachricht, dass Oli Herbert – unser Freund, Gitarrist und Gründungsmitglied – verstorben ist. Oli war ein unglaublich talentierter Gitarrist und Songwriter, der Rock und Metal ganz neu definiert hat. Sein Einfluss auf das Musikgenre und unsere Leben ist unendlich", verabschieden sich seine Bandkollegen. Bisher seien keine weiteren Details über seinen Tod bekannt.

Eigentlich wollte Oli in den kommenden Wochen wieder Vollgas geben. Am 9. November wird das neunte Album von All That Remains mit dem Titel "Victim of the New Disease" auf den Markt kommen. Dank der neuen Songs können die Fans ihrem Idol noch einmal lauschen.

ActionPress / ZUMA Wire / Zuma Press Oli Herbert in Oklahoma

ActionPress / Amy Harris / REX / Shutterstock Oli Herbert (links) bei einem Auftritt

ActionPress / ZUMA Wire / Zuma Press Oli Herbert bei einem All That Remains-Konzert



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de