Vom Entlein zum Schwan! Helene Fischer (34) begeistert mit ihrer Musik ein Millionenpublikum in Deutschland. Sie spielt regelmäßig ausverkaufte Tourneen. Die Schlagerqueen fasziniert ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Bühnenshow, sexy Tanzeinlagen, artistische Meisterleistungen, viel Glitzer und Bling-Bling inklusive. Doch auch eine Helene Fischer hat mal klein angefangen – und zwar auf einfachen Dorffesten!

Das Stimmwunder füllt heute ganze Stadien mit ihrer ausgedehnten Show – früher war für die Blondine jede Extra-Minute auf der Dorfbühne ein absolutes Highlight. 2006 hatte die "Atemlos"-Interpretin gerade ihre erste Platte veröffentlicht und wurde vor ihrem Auftritt in Röderaue in Sachsen von dem Regionalsender Elbe-Elster-Fernsehen interviewt. Noch leicht schüchtern erklärte Helene: "Das ist mein längster Auftritt, denn ich habe noch nie 45 Minuten am Stück gemacht." Ihre anschließende Performance war auch noch sehr zurückhaltend: Helene sang in schlichten Jeans ihre Songs – von großen Tanzchoreografien war damals noch keine Spur.

Bei ihren aktuellen Darbietungen legt Helene immer wieder körperliche Höchstleistungen hin. Um dieses Pensum auf Dauer durchzustehen, muss sich die Liebste von Florian Silbereisen (37) auch mal Pausen gönnen, wie sie im Ö3-Interview offenbarte: "Wenn alles zu exzessiv wird und ich in diesem Tempo weitermache, befürchte ich, dass es zu viel wird. Von daher muss ich schauen, dass sich alles in der Waage hält."

Alexander Koerner / Getty Images Helene Fischer bei der Bambi-Verleihung 2017

