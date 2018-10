Haben sie in der Love Island-Villa doch die große Liebe gefunden? Obwohl Sebastian Kögl und Jessica Fiorini mit ihrer wilden Sex-Action in dem Flirtformat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hatten, mussten sie im Halbfinale ihre Koffer packen. Danach hielten sich die beiden über ihren Beziehungsstatus äußerst bedeckt. Ein Social-Media-Beitrag heizt nun aber die Gerüchte um eine mögliche Liebelei erneut heftig an!

Gemeinsam mit ihrem "Love Island"-Buddy Tobias Wegener spazieren Jessica und Sebastian am Dienstag durch Berlin. Tobi lichtet die beiden in seiner Instagram-Story dabei in einem intimen Moment ab: Die Kuppelshow-Kandidaten laufen in dem Clip nämlich Hand in Hand durch die Hauptstadt. Die 22-Jährige und der Student fühlen sich offenbar immer noch ziemlich heftig zueinander hingezogen. Zu einem eindeutigen Liebesstatement lassen sie sich aber trotzdem noch nicht hinreißen.

Auch das "Love Island"-Siegerpärchen Tracy Candela und Marcellino Kremers glaubt fest an das Paarpotenzial der beiden. "Sie haben wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht, eine sehr intensive Zeit auch. Und jetzt im Nachhinein sind die beiden – soviel wir wissen – auch zusammen", verrieten die Turteltauben vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / itsjessicafiorini Sebastian Kögl, Jessica Fiorini und Tobias Wegener mit einem Freund in Berlin

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, "Love Island"-Kandidaten 2018

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

