Ist nach dieser Trennung das letzte Wort noch nicht gesprochen? Am Sonntag haben Tobias Wegener und Natascha Beil offiziell bestätigt, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen werden. Der Grund: Vor allem Tobis Gefühle hätten für eine ernsthafte Beziehung einfach nicht gereicht. Herrscht zwischen den einstigen Love Island-Turteltauben jetzt dicke Luft oder ist das Thema damit vom Tisch? Im Promiflash-Interview stand der Neu-Single Rede und Antwort.

Obwohl Tobi das Gespräch gesucht hat, habe die Trennung einvernehmlich stattgefunden. "Wir waren eigentlich der gleichen Meinung gewesen, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, und sind damit auch eigentlich im Guten auseinandergegangen", erklärte der Fitness-Fan bei der legendären Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (54) im Berliner Dungeon im Gespräch mit Promiflash. Von seiner Seite aus werde es keinen Rosenkrieg geben: "Ich war immer ehrlich zu ihr, hab ihr meine Meinung gesagt und sie mir ihre auch und das war's."

Kurz nach dem Liebesaus hat die 28-Jährige nicht so versöhnlich geklungen wie ihr Ex. Bei Instagram zeigte sie sich ziemlich enttäuscht von Tobis Verhalten: "Ich verstehe nicht, warum man noch bei mir pennen muss, um mir das am nächsten Tag vor die Latten zu knallen."

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Tobias Wegener

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, bekannt aus "Love Island"-Staffel 2

