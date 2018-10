Erst im Mai wurde bekannt: Lilly (42) und Boris Becker (50) haben sich nach neun Jahren Ehe getrennt. Zwar wollten das Model und die Tennis-Legende eigentlich als Freunde auseinandergehen, zu einigen Auseinandersetzungen kam es aber trotzdem. Wie es aktuell wirklich um das Verhältnis der Noch-Eheleute steht, ist unklar. Auf ihrem Social-Media-Account verfasste Lilly jetzt einige kryptische Zeilen: Was oder vor allem wen meint sie mit ihrem Posting?

In ihrer Instagram-Story schrieb die Mama des kleinen Amadeus Becker (8) vielsagend: "Ein Mann sollte der Mutter seines Kindes gegenüber nie respektlos sein. Ganz gleich, was die Gründe sind." Man sollte nie vergessen, dass sie alles tun würde, um ihr Kind zu versorgen, zu schützen und zu lieben, erklärte Lilly in ihrem Beitrag weiter und fügte hinzu: Der Mann solle der Mutter seines Kindes besonders dann nicht respektlos gegenübertreten, wenn er ihr keine finanzielle Unterstützung bietet oder ihr auf andere Art eine helfende Hand reicht. Auf wen sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin mit diesen Zeilen bezieht, behielt sie für sich.

Mit ihren Postings warf die 42-Jährige in letzter Zeit häufiger Fragen auf. Erst kürzlich hatte sich Lilly im Netz komplett nackt präsentiert – eigentlich extrem untypisch für Frau Becker. Nicht, dass sie ihre sexy Kurven nicht zeigen könnte...

Getty Images Boris und Lilly Becker 2016 in London

Anzeige

WENN.com Lilly Becker beim "hairfree"-Kampagnen-Event von Jens Hilbert in Darmstadt

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Screenshot aus Lilly Beckers Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de