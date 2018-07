Was war da nur los? Ende Mai gaben Boris (50) und Lilly Becker (42) ganz offiziell ihre Trennung bekannt. Die beiden seien im guten auseinander gegangenen und hätten sich freundschaftlich getrennt, bestätigte ihr Anwalt. Doch so friedlich schien es bei dem Ex-Paar zuletzt nicht gewesen zu sein: Die Polizei musste angeblich sogar wegen eines Streits eingreifen. Jetzt zeigte sich Lilly erstmals seit dem Vorfall in der Öffentlichkeit.

Die Beauty erschien am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Designers Jens Hilbert und erklärte gegenüber RTL, wie es ihr aktuell mit öffentlichen Auftritten geht: "Es ist wirklich nicht gemütlich, aber ich muss es machen. Das ist nicht das Ende der Welt. Jens ist ein guter Freund in schlechten und in guten Zeiten. Er wusste, dass ich raus musste." Zudem sei sie es gewohnt, dass man ihr ständig Fragen über ihr Verhältnis zu dem Ex-Tennisprofi stellt. "Ob ich es will oder nicht, so ist das nach 13 Jahren. Ich kann mich nicht in Luft auflösen", stellte die 42-Jährige klar.

Die Verbindung zu ihrem Noch-Ehemann, mit dem sie noch in einem Haus lebt, sei allen Gerüchten zum Trotz gut: "Wir sind normale Freunde, wir sind Familie. Er ist der Vater von meinem Sohn. Wir bleiben für immer eine Familie." Ihr kleiner Amadeus (8) sei für das Model schließlich ihr Ein und Alles. Für ihn wolle sie nun auch in schwierigen Zeiten voll und ganz da sein.

Starpress/WENN Boris Becker und Lilly Becker bei einer Hoteleröffnung in München

P.Hoffmann/WENN.com Lilly Becker und Jens Hilbert bei der "Chio Aachen Media Night"

WENN Lilly und Boris Becker mit Sohnemann Amadeus in London

