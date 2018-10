Bei Love Island haben sich Marcellino Kremers und seine Freundin Tracy Candela gesucht und gefunden! Sie galten als das Traumpaar der zweiten Staffel und wurden von den TV-Zuschauern zum Sieger-Duo gekürt. Durch die Show haben sich die zwei außerdem eine riesige Fanbase aufgebaut und stehen inzwischen vermehrt in der Öffentlichkeit. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten – das bekam der Fitnesstrainer aus Mönchengladbach nun am eigenen Leib zu spüren: Sein Social-Media-Profil wurde gehackt!

Eine fremde Person hat sich Zugriff zu seinem Instagram-Account verschafft – eine große Enttäuschung für Marcellino, wie er gegenüber Promiflash erklärte. Es ginge ihm nicht darum, sich auf der Plattform zu präsentieren, sondern vielmehr darum, den Kontakt zu seinen Anhängern zu pflegen: "Für mich ist es sehr traurig, dass die Verbindung zu meinen Followern so von null auf hundert gekappt wurde." Er habe zwar Leute gehabt, die sich sofort um das Problem kümmerten, lange wusste er jedoch nicht, wann er sein Profil wieder zurückbekommen würde. Mittlerweile hat sich aber auch diese Frage geklärt: Vor wenigen Tagen meldete sich der Hottie im Netz zurück!

Auch sonst hat ihr Auftritt in der Kuppelshow das Leben von Marcellino und Tracy komplett verändert. Als sie kurz nach den Dreharbeiten gemeinsam mit vier anderen Inselbewohnern das Oktoberfest in München besuchten, waren sie tatsächlich auf Personenschützer angewiesen. "Der Hype war schon sehr groß, also ohne Bodyguards ging da gar nichts. Die Fans sind auch teilweise über die rübergesprungen", berichtete der Sport-Fan.

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, "Love Island"-Sieger

Anzeige

Instagram / tracy_candela_loveisland Marcellino Kremers und Tracy Candela auf dem Oktoberfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de