Sie haben sich gesucht und gefunden! Ganze drei Wochen wurde bei Love Island geflirtet, gestritten und um den perfekten Partner gekämpft. Heute ging es dann um alles: Tobias und seine On-Off-Freundin Natascha, Joana und ihr Wuschelkopf Victor und Marcellino und seine Traumfrau Tracy kämpften im Finale um das Preisgeld von 50.000 Euro. Am Ende konnte es allerdings nur ein Sieger-Pärchen geben: Marcellino und Tracy gewannen die Show!

Etwa auf der Hälfte des Reality-Abenteuers fanden sich der muskulöse Hottie und die dunkelhaarige Beauty nach einigen Flirt-Pleiten und sind seitdem unzertrennlich und einfach nur megaverknallt ineinander! "Ich habe eigentlich hier meinen Traummann gefunden. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich einfach richtig und wunderschön an", schwärmte Tracy bereits am Sonntag im Sprechzimmer. Das Preisgeld ging dabei an Marcellino, der die Kohle aber mit seiner Liebsten teilen wollte: "Zuallererst wäre ich nicht hier an dieser Position, wenn es Tracy nicht gegeben hätte und mich interessieren 50.000 Euro gar nicht, natürlich teile ich das Geld." Nicht nur die Zuschauer waren von Anfang an hin und weg von den beiden – auch ihre beiden Mütter gaben den Turteltauben mehrfach ihren Segen. Die Silbermedaille holten sich Tobi und Natascha, die in den vergangenen drei Wochen jede Menge Höhen und Tiefen in ihrer frischen Beziehung erlebten. Der dritte Platz in der Liebesshow geht demnach an Joana und Victor.

Damit treten Marcellino und seine Tracy in die Fußstapfen von Elena Miras (26) und Jan Sokolowsky. Die beiden holten sich in der ersten Staffel den Sieg – ihre Liaison zerbrach allerdings bereits kurz nach der Sendung. Während Elena mittlerweile ein Baby mit ihrem "Love Island"-Kollegen Mike Heiter hat, geht Jan offiziell noch als Single durchs Leben.

RTL II / Love Island Marcellino und Tracy, "Love Island" Folge 18

Anzeige

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Elena Miras und Jan Sokolowsky bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de