Ihr größter Wunsch scheint endlich in Erfüllung zu gehen! Queen Latifah (48) machte in der Vergangenheit nie ein Geheimnis daraus, dass sie eines Tages Mama werden will – sogar über Adoption dachte die Musikerin und Schauspielerin nach. Nun soll tatsächlich Nachwuchs unterwegs sein, aber nicht Latifah selbst ist schwanger: Ihre langjährige Freundin Eboni Nichols wurde mit einer verdächtigen Babykugel gesehen!

Radar Online liegen exklusive Schnappschüsse vor, die eigentlich keinen Zweifel mehr offen lassen: Latifah und ihre Liebste werden offenbar wirklich Eltern. Diese freudige News bestätigte auch ein Insider: "Das wird das erste Kind für Latifah sein." Das sind allerdings nicht die einzigen Neuigkeiten: Nach einer kleinen Auszeit im Jahr 2016 habe sich das Paar laut der Quelle mittlerweile sogar verlobt.

Für Latifah war schon immer klar, dass sie eine eigene Familie gründen will – und das am liebsten ganz still und heimlich. "Ihr werdet es dann wissen, wenn ihr mich mit einem Baby auf den Schultern seht. Dann werdet ihr sagen: 'Oh sie hat es tatsächlich getan'", hat die fast 50-jährige Hip-Hop-Queen in einer Fox-Show klargestellt.

Splash News Queen Latifah und Eboni Nichols im Jahr 2015

Getty Images Queen Latifah

Getty Images Queen Latifah, Musikerin

