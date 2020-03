Sängerin, Schauspielerin, Jurorin und Moderatorin – das ist keine Geringere als Dana Elaine Owens oder besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Queen Latifah (50). Die Rap-Legende feiert heute ihren 50. Geburtstag! Auf ihrem langen, eindrucksvollen Resümee kann die US-Amerikanerin nicht nur einen ein Grammy-Gewinn verbuchen, sondern auch eine Emmy-Auszeichnung und 2002 sogar eine Oscar-Nominierung. Aber was macht das Geburtstagskind heute, fast zwei Jahrzehnte später?

Bis vor Kurzem spielte die "Nature Of A Sista'"-Interpretin eine der Hauptrollen in der musikalischen Dramaserie "Star". Diese wurde allerdings nach drei Staffeln abgesetzt. Zu ihren anderen neueren Filmen gehört unter anderem die 2017 angelaufene Komödie "Girls Trip" mit Jada Pinkett-Smith (48) und Tiffany Haddish (40). Wie Deadline berichtet, konnte das Multitalent auch eine Rolle in dem Serien-Reboot "The Equalizer" ergattern, dessen Produktion bald beginnen soll.

Wie es zurzeit im Privatleben der Hollywood-Legende aussieht, das hält sie allerdings unter Verschluss. Spekuliert wurde 2018 lediglich, ob sie mit ihrer langjährigen Freundin Eboni Nichols ein Kind erwarte. Bestätigt wurden diese Gerüchte bislang aber immer noch nicht. Deshalb bleibt es weiterhin ein Geheimnis, wie und mit wem die Chicago-Darstellerin ihren runden Geburtstag feiert.

Getty Images Queen Latifah bei der "Chicago"-Premiere in Beverly Hills im Dezember 2002

Getty Images Queen Latifah performt bei einem Event in Chicago im Februar 2020

Getty Images Queen Latifah bei Staffel 14 von "Americas got Talent" in Hollywood im September 2019



