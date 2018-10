Wie sehr nimmt Pete Davidson (24) die Trennung von Ariana Grande (25) wirklich mit? Nach nur vier gemeinsamen Monaten lösten der Comedian und die Sängerin kürzlich ganz überraschend ihre Verlobung. Der Grund: Anscheinend konnte ihre Beziehung den Problemen der vergangenen Wochen nicht standhalten. Nachdem Anfang September Aris Ex-Freund Mac Miller (✝26) an einer Überdosis Drogen gestorben war, wurde auch noch ihre gute Freundin Selena Gomez (26) nach einem Nervenzusammenbruch in die Klinik eingeliefert. Jetzt war Pete zum ersten Mal nach den Trennungs-News in der Öffentlichkeit zu sehen: Ihm scheint das Liebes-Aus deutlich zuzusetzen!

Am Mittwoch wurde der "Saturday Night Live"-Star von Paparazzi fotografiert, als er auf dem Weg zum Haus seiner Mutter war. Sichtlich niedergeschlagen stieg er in Jogging-Hose und Kapuzen-Pullover aus seinem Wagen. Während er sich zu Hause bei seiner Familie eine Auszeit nahm, sagte sein Manager einen Auftritt an Temple University in Philadelphia ab: "Aus persönlichen Gründen kann Pete Davidson die Homecoming-Show leider nicht mehr machen."

Ariana hingegen, die nach dem Tod von Mac diverse Konzerte abgesagt hatte, zeigte sich kurz nach der Trennung wieder bei einer Show. So ließ sie es sich nicht nehmen, an NBC's A Very Wicked Halloween teilzunehmen – der 15. Broadway-Jubiläumsfeier des Musicals "Wicked". Zeitgleich kündigte die Sängerin jedoch an, sich in den kommenden Wochen aus den sozialen Netzwerken zurückziehen zu wollen.

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande bei den VMAs 2018

Splash News Pete Davidson, Comedian

Instagram/arianagrande Ariana Grande, Sängerin

