Bei diesem Anblick muss man glatt zweimal hinsehen! Seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor 2017 hält Viola Kraus (27) ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Zuletzt durften natürlich auch zahlreiche Pics vom Oktoberfest nicht fehlen, doch genau die dürften bei ihren Followern erst mal für Verwirrung gesorgt haben: Viola zeigte sich urplötzlich total verändert – statt langer Beach Waves trägt sie nun einen frechen Bob!

Seit ihrem Friseurbesuch vor rund einer Woche macht die 27-jährige Frohnatur mit ihren Instagram-Posts klar: Sie ist absolut verliebt in ihren neuen Look! Zu zahlreichen Bildern, die sie in sexy Kleidern für die Kamera posierend zeigen, schreibt die gebürtige Bayerin selbstbewusst: "Short hair – don't care". Ihre Community hingegen ist sich in Bezug auf den neuen Style der Influencerin uneinig. Während einige Follower den neuen Haarschnitt zu bieder finden und das mit Kommentaren wie "Kein Diss, aber irgendwie schaust du mit den Haaren aus wie eine alte Frau" ausdrücken, äußern sich andere durchweg positiv zu der haarigen Veränderung.

Einige ihrer Fans wollen sogar die Ähnlichkeit zu einer internationalen Promidame erkannt haben: "Du siehst aus wie Emma Watson (28) mit den kurzen Haaren. Steht dir unfassbar gut", schrieb beispielsweise eine Userin.

