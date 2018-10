Das Thema Sicherheit wird während Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) Besuch in Australien zum Glück großgeschrieben – denn eine heikle Situation hätte am Donnerstag womöglich böse ausgehen können. In Melbourne warteten Fans hinter den Absperrungen des Royal Botanic Gardens auf ihre Idole, doch bevor das Paar eintraf, war es zu einem Zwischenfall gekommen. Beamte nahmen einen Mann fest und führten ihn in Handschellen ab!

Eine Sprecherin der Polizei bestätigt die Festnahme gegenüber Daily Mail Australia: "Er wurde wegen eines ausstehenden Haftbefehls verhaftet und war im Besitz von Betäubungsmitteln." Um welche Drogen es sich handelte, wisse sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Feststeht jedoch, dass der 27-Jährige erst einmal in Gewahrsam bleibt. Augenzeugen berichten außerdem, dass die Polizisten zunächst minutenlang auf den Verdächtigen eingeredet hätten, ehe sie ihn mitnahmen.

Als Harry und Meghan in der Stadt ankamen, war der Trubel fast vergessen. Trotz des Vorfalls nahmen sich die Turteltauben Zeit für die wartenden Besucher, schüttelten zahlreiche Hände und blieben sogar für den einen oder anderen Plausch stehen.

