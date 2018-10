Diese Nachricht kam ziemlich überraschend: Laut Insiderinformationen sollen Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) ihre Verlobung nach nur vier Monaten wieder gelöst haben. Nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester und der vermeintlich tödlichen Drogenüberdosis von Aris Exfreundes Mac Miller (✝26) sei einfach nicht die richtige Zeit. Ihren Verflossenen Big Sean (30) überrascht die Trennung zwar überhaupt nicht – doch das Wohl der 25-Jährigen liegt ihm immer noch am Herzen!

"Big Sean und Ariana sind nicht im Guten auseinander gegangen, aber er sorgt sich immer noch um sie, dementsprechend hat sie sein tiefstes Mitgefühl", berichtet eine Hollywood Life-Quelle aus dem Umfeld des Rappers. Nach all diesen schrecklichen Erlebnissen verwundere Sean die abgesagte Hochzeit nicht, obwohl er weiß, was für ein schwerer Schritt das für die Sängerin gewesen sein muss: "Ehe ist etwas, was Ariana immer haben wollte." Der 30-Jährige wird der "One Last Time"-Interpretin trotzdem nicht persönlich Trost spenden. Sie habe ihre Liebsten um sich und zu diesen zähle er einfach nicht mehr.

2013 arbeiteten Sean und Ariana gemeinsam am Song "Right There". Im Oktober 2014 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich und hatten bei der Grammy-Verleihung vier Monate später ihr Debüt auf einem roten Teppich als Pärchen. Nach insgesamt acht Monaten folgte das endgültige Liebes-Aus.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / bigsean Big Sean vor "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Getty Images Big Sean und Ariana Grande bei der 57. Grammy-Verleihung in Los Angeles

