In wenigen Monaten wird Fußballstar Marco Reus (29) auf einer ganz neuen Position spielen: Der Nationalspieler und seine Freundin Scarlett Gartmann erwarten Nachwuchs! Am Donnerstagabend gab das Paar, das seit etwa zwei Jahren liiert ist, die schöne Nachricht bekannt. Nicht nur die Fans freuen sich darauf, den Kicker und das Model als Eltern zu sehen: Riccardo Simonetti sieht seine gute Freundin Scarlett schon in ihrer neuen Rolle aufblühen!

Als Promiflash den beliebten Blogger beim Tribute to Bambi-Event in Berlin mit der News überraschte, breitete sich gleich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. "Oh, wie schön! Ich bin mir sicher, sie wird eine ganz tolle Mutter. Sie ist so ein liebevoller Mensch", schwärmte der 25-Jährige von seiner Influencer-Kollegin. Dabei ist Riccardo ganz sicher, dass Scarlett ihrer Tochter die Leidenschaft für Pferde und Reiten vererben wird – ob auf die Blondine wirklich ein kleines Pferdemädchen wartet?

Seitdem Scarlett und ihr Liebster die Schwangerschaft am Donnerstag bekannt gegeben haben, trudeln immer mehr Promi-Glückwünsche bei den werdenden Eltern ein. Besonders witzig meldete sich Marcos einstiger BVB-Kollege Kevin Großkreutz (30) zu Wort. "Glückwunsch, Bro! Endlich hat die Pistole mal funktioniert", kommentierte der Fußballer, der selbst sein zweites Kind mit seiner Verlobten Caro erwartet, das Posting des 29-Jährigen.

Instagram / marcinho11 Marco Reus und Scarlett Gartmann

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann (l.) und Riccardo Simonetti mit Mandy Bork, Ann-Kathrin Götze und Anna Sharypova

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann im Mai 2017

