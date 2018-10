Sie ist ja schon unter der Haube! Karlie Kloss (26) schwebt schon seit sechs Jahren mit ihrem Schatz Joshua Kushner auf Wolke sieben. Vor drei Monaten fiel der dunkelhaarige Beau in New York auch endlich auf die Knie – und zwar mit einem fetten Klunker im Gepäck. Dieses Schmuckstück ist mittlerweile aber nicht mehr der einzige Ring am Finger des Models: Karlie und Joshua haben am Donnerstag heimlich geheiratet!

Die frohe Botschaft verkündete die frischgebackene Braut auf ihrem Instagram-Account. Mehr als das Datum brachte die überglückliche 26-Jährige nicht heraus, aber das war auch gar nicht nötig: Auf dem geteilten Hochzeitsfoto strahlt Karlie in einem Traum aus Spitze des Modehauses Dior bis über beide Ohren! Ein Bild sagt eben auch hier mehr als tausend Worte.

Ihr Manager ließ People dagegen schon etwas mehr wissen. Das Paar entschied sich für eine jüdische Zeremonie, die ebenfalls in New York stattfand. 80 Gäste sollen Karlie und Joshua an ihrem großen Tag Gesellschaft geleistet haben, von denen einer ausplauderte: "Die Hochzeit war intim und sehr bewegend. Das Paar strahlte vor Glück!"

Instagram / karliekloss Karlie Kloss, Model

Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior Couture Karlie Kloss auf der Paris Fashion Week

Instagram / karliekloss Joshua Kuschner und Karlie Kloss

