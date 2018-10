Endlich hat Britney Spears (36) das Geheimnis gelüftet! Noch vor Kurzem hatte die Popsängerin als Gast bei Ellen DeGeneres (60) ausgeplaudert, dass sie demnächst etwas Großes verkünden würde – ihre Fans ließ sie allerdings mit Fragezeichen in den Augen zurück. Ihr Versprechen hielt die "Don't Let Me Be The Last To Know"-Interpretin aber ein und rückte nun mit der Sprache raus: Britney wird eine weitere Show in Las Vegas erhalten!

"Domination" lautet der Name des musikalischen Spektakels, das am 19. Februar im Park Theater des berühmten Luxushotels Park MGM Premiere feiern wird. Das verkündete die 36-Jährige vergangenen Donnerstag höchstpersönlich in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal der Talkmasterin Ellen, in deren Show sie die News zuvor angeteast hatte. Für die Sensation gibt es einen ganz besonderen Anlass: Im kommenden Jahr feiert die Princess of Pop das 20-jährige Jubiläum ihres allerersten Studioalbums "...Baby One More Time". Tickets für Britneys neue Performance sind ab dem 26. Oktober erhältlich.

Seit 2013 verzaubert die blonde Beauty ihre Fans in ihren Las Vegas-Shows. Die letzte verknüpfte sie sogar mit einer erfolgreichen Welttournee im Anschluss. Die kommende wird sich vor allem auch unter dem finanziellen Aspekt lohnen: Wie das Magazin Mirror und andere Medien berichteten, soll Britney satte 507.000 Dollar pro Abend verdienen.

Getty Images Britney Spears, Popsängerin

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock Ellen DeGeneres zu Gast in einer TV Sendung

WENN Britney Spears bei einem Auftritt in Scarborough

