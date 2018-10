Welches Geheimnis hat sie wohl? Die vergangenen Jahre hätten für Britney Spears (36) nicht besser laufen können: Die Princess of Pop begeisterte Tausende Zuschauer mit ihrer Las Vegas-Show und ihrer anschließenden Welttournee. Und privat fand sie ihr großes Glück in Sam Asghari. Nun hat die Sängerin wieder einmal spannende News, die sie mit allen teilen möchte. Aber Britney rückt noch nicht ganz mit der Sprache raus!

Der Auftritt in der Ellen DeGeneres Show dürfte für Fragezeichen in den Augen der Zuschauer gesorgt haben. Im Gespräch mit der US-Talkshowmasterin verriet Britney den Grund für ihren Besuch. "Ich habe tatsächlich eine Ankündigung zu machen. Meine Bekanntmachung ist aber eigentlich, dass ich etwas verkünden will", lautete die verwirrende Aussage der "Toxic"-Interpretin. Bis auf diese Mittelung ließ sich Britney nur entlocken, dass sie das Geheimnis am 18. Oktober lüften möchte – und zwar in Form eines Videos, das auf Ellens (60) YouTube-Kanal gepostet werden soll.

Wie Britney bereits vor einigen Monaten im People-Interview bestätigt hat, arbeite sie bereits im Studio an ihrem zehnten Album. Ob das allerdings wirklich die Nachricht ist, die sie ihren Fans Mitte nächster Woche mitteilen will? Einige Twitter-User spekulierten ebenfalls, ob eine weitere Show in Las Vegas geplant sein könnte. Oder, ob es gar private Neuigkeiten gibt? Was denkt ihr: Worum geht es bei Britneys Ankündigung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Britney Spears, Sängerin

SplashNews.com Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016

WENN.com Britney Spears bei einem Auftritt in Blackpool

