Eine Schwangerschaft ist kein Spaziergang – das muss nun auch Inci Elena Sencer (25) am eigenen Leib erfahren. Die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor erwartet derzeit ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Daniel. Während sie vor Kurzem noch topfit war und ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag mit Kind teilhaben ließ, macht ihr der Stress aber langsam zu schaffen: Inci muss jetzt kürzertreten!

Das lässt das Social-Media-Sternchen seine Follower mit einem neuen Upload auf Instagram wissen – doch nicht, ohne seinem Schatz für dessen Unterstützung zu danken. "Es ist wichtig, auf seinen Partner zu zählen, wenn es wichtig ist, nur dann funktioniert eine Beziehung. Danke, dass du für mich da bist", heißt es in Incis Widmung in der Bildunterschrift. Das Bild zeigt ihren Göttergatten und die gemeinsame Tochter Mila – bald soll es aber auch wieder Content von ihr geben.

Trotz ihres Versprechens, sich in wenigen Tagen zurückzumelden, sorgen sich User um das Wohl der werdenden Mutter. "Machmal will man mehr, als man eigentlich kann" und "Schone dich etwas und komm wirklich erst dann wieder, wenn es für dich und deine kleine Prinzessin gesundheitlich vertretbar ist", lauten nur zwei der Kommentare. Schließlich kommt Incis zweites Spätzchen Neyla Sophie bereits in wenigen Wochen zu Welt.

Instagram / inci.sencer Daniel, Inci und Lena

Instagram / inci.sencer Inci Sencers Ehemann Daniel und ihre Tochter Mila

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Social-Media-Star

