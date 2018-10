Pete Davidson (24) muss sich wirklich heftigen Gerüchten stellen: Der Comedian, der bis vor Kurzem noch mit Ariana Grande (25) verlobt war, soll intime Bilder von ihr an deren Ex Mac Miller (✝26) geschickt haben. Kurz bevor der Rapper Anfang September überraschend verstarb, soll er die Fotos seiner Verflossenen erhalten haben. Angeblich wollte Pete ihm damit alle Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback zunichtemachen – was ist an der Unterstellung wirklich dran?

Wie Hollywood Life berichtet, kursierte die Meldung auf Twitter und soll auf einem TMZ-Bericht beruhen, doch das Portal hatte nie einen derartigen Artikel veröffentlicht. Dennoch steht die Behauptung nun im Raum, Pete habe die Fotos weitergeleitet – um Mac ein für alle Mal klar zu machen, dass Ariana nichts mehr von dem Musiker wissen wolle. Einige enttäuschte User beschimpften den Komiker daraufhin im Netz. Eine verlässliche Quelle bestätigte nun jedoch, dass in der Story kein Fünkchen Wahrheit stecke.

Pete dürften die schlimmen Vorwürfe besonders schmerzen. Wie sehr der "Saturday Night Live"-Star unter dem Liebesaus leidet, zeigten erste Paparazzi-Fotos nach Bekanntwerden der Trennung. So ganz gibt er die Hoffnung auf eine Reunion mit der Sängerin aber nicht auf. "Pete hofft, dass noch nicht alles verloren ist. Und, dass sie in Zukunft wieder zueinanderfinden und dann doch noch ihr märchenhaftes Ende bekommen", verriet ein Bekannter des 24-Jährigen.

MEGA Musikerin Ariana Grande, August 2018

Splash News Pete Davidson kurz nach der Trennung von Ariana Grande im Oktober 2018

Splash News.com Pete Davidson und seine Verlobte Ariana Grande, August 2018

