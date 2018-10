Ist hier jemand in Halloween-Feierlaune? Justin Bieber (24) sorgte in den vergangenen Tagen für düstere Schlagzeilen: Der Sänger wurde nach dem Nervenzusammenbruch seiner Ex-On-Off-Flamme Selena Gomez (26) in besorgniserregender Verfassung abgelichtet – inklusive strähniger Mähne und Schlabberklamotten. Jetzt scheint es aber langsam wieder bergauf zu gehen: Zumindest hat der Popstar offenbar nichts gegen eine kleine Halloweenfeierei einzuwenden. Justin wurde jetzt beim Grusel-Outfit-Shopping gesichtet!

Der "Sorry"-Interpret schlenderte am Donnerstagnachmittag durch die Straßen von Studio City im US-Staat Kalifornien und konnte beim Anblick eines Verkaufsständers mit Kostümen einfach nicht widerstehen. Fotos zeigen, wie sich der lässig gekleidete Musiker interessiert den Schauer-Looks von der Stange widmet. Ob er dabei schon ein Event für den 31. Oktober im Hinterkopf hatte?

Möglicherweise ist dann ja auch ein Paar-Outfit mit Vielleicht-Ehefrau Hailey Baldwin (21) geplant. Seit ihrer Blitz-Verlobung im Juli sind die beiden ein Herz und eine Seele und nahezu unzertrennlich. In den letzten Wochen halten sich sogar Gerüchte hartnäckig, dass die zwei schon verheiratet sein sollen. Die Turteltauben bestätigten es bisher nicht, lassen jedoch auch mit einem Dementi auf sich warten.

MEGA Justin Bieber in einem Coffee-Shop in LA

Splash News Justin Bieber im Oktober 2018

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

