Diese zwei Männer sind wirklich grundverschieden! Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) befinden sich momentan auf ihrer großen Australien-Reise. Während sie von den Royal-Fans an der Ostküste bisher warm in Empfang genommen worden sind, spielte das Wetter jedoch nicht immer mit. Bei ihrem Stopp in Dubbo kam das Ehepaar in einen heftigen Regenschauer. Als echter Gentleman ließ Harry seine Liebste natürlich nicht im Regen stehen – zusammen mit ihr quetschte er sich unter einen Regenschirm. So viel Anstand hat US-Präsident Donald Trump (72) gegenüber der First Lady anscheinend nicht!

Während Harry sich rührend um die werdende Mutter kümmert, zeigte sich Trump zwei Tage vor Harry und Meghans Schirmschmuserei am 15. Oktober mit seiner Gattin Melania (48) beim Verlassen des Weißen Hauses. Auch in Washington regnete es Bindfäden. Statt seine Frau mit unter seinen Schirm zu nehmen, ließ Trump Melania alleine im Regen stehen! Sie regte sich aber nicht auf – stattdessen nahm sie es mit Humor und lächelte die Peinlichkeit für die Fotografen einfach weg.

Schließlich war es nicht das erste Mal, dass sie im Nassen stand. Als Trump, die gebürtige Slowenin und der gemeinsame Sohn Barron (12) am 15. Januar am Palm Beach International Airport in Florida in die Air Force One stiegen, bot er keinem von beiden ein Plätzchen unter seinem Schirm an – und das bei strömendem Regen!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien

Splash News Donald und Melania Trump

Getty Images Barron, Melania und Donald Trump im Januar 2018

