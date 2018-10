Wer ihn will, muss sich an bestimmte Vorschriften halten: Schauspieler Brad Pitt (54) ist seit der Trennung von Angelina Jolie (43) vor zwei Jahren offiziell Single und somit für andere Frauen wieder zu haben. Um Diskretion zu wahren, geht der Hollywood-Star bei Dates aber auf Nummer sicher. Jetzt hat ein Insider die rigorosen Regeln und Abläufe für ein Rendezvous mit dem "Inglourious Basterds"-Darsteller ausgeplaudert.

Obwohl der 54-Jährige noch in einem erbitterten Scheidungskrieg mit seiner Ex Angelina steckt, werden ihm immer wieder Techtelmechtel angehängt. Doch wie genau läuft eine Verabredung mit dem Beau eigentlich ab? Ein sogenannter "Anrufer" mache mit der besagten Dame ein Treffen aus und organisiere einen abgedunkelten Wagen, der sie zu einer privaten Location bringt, verriet ein Vertrauter des Schauspielers gegenüber Bild am Sonntag. Dabei immer in der Nähe: ein Security-Team, das vor Paparazzi schützt. Handys seien während des Essens absolut tabu und vor dem Dessert müsse die Auserwählte eine Unterlassungserklärung unterschreiben. So wolle Brad Kommentare zu dem Date via Social Media vermeiden.

„Brad hat sich schon zu häufig die Finger verbrannt, heute beschützt er sein Privatleben wie Fort Knox“, berichtete die Quelle. Seit dem Liebes-Aus von Brangelina sind ihm bereits Affären mit Jennifer Lawrence (28) oder Margot Robbie (28) nachgesagt worden. Keine davon hat er offiziell bestätigt.

SplashNews.com Brad Pitt bei der "War Machine"-Premiere in Tokio 2017

Pascal Le Segretain/GettyImages Brad Pitt bei der "Allied"-Premiere in Paris 2016

SplashNews.com Brad Pitt bei der "Okja"-Premiere in New York 2017

