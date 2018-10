Hängt sein plötzlicher Tod mit seinem Lebensstil zusammen? Anfang der Woche wurde bekannt: Dennis Hof (72), der wohl bekannteste Bordellbesitzer der Vereinigten Staaten, ist im Alter von 72 Jahren auf seiner Moonlight Bunny Ranch in Nevada gestorben. Bisher ist die Todesursache offiziell noch unbekannt – doch Heidi Fleiss, die Partnerin des Verstorbenen, will wissen: Dennis starb an den Folgen seiner ungesunden Ernährung!

Wie TMZ berichtet, soll sich Dennis' langjährige Freundin und landesbekannte Prostituierte Heidi Fleiss nun zu dem Tod des selbst ernannten "Pimp" geäußert haben – und gab damit womöglich erste Hinweise zu den Hintergründen seines Ablebens. Die 52-Jährige sei sich sicher, dass der "Cathouse"-Star seinen Tod unbewusst provoziert habe – und zwar mit seiner unausgewogenen Lebensweise. Dennis habe übermäßig viel Zucker konsumiert und ständig seinen Fast Food-Gelüsten nachgegeben. Tatsächlich habe der Reality-Star kurz vor seinem Tod kaum noch laufen können.

Wie Heidi weiter berichtet haben soll, hätten die beiden vor einiger Zeit noch darüber gesprochen, sich gemeinsam auf eine gesündere Lebensart konzentrieren zu wollen. Für Dennis kam die Einsicht womöglich einfach zu spät – ob die Obduktion Heidis Vermutung bestätigt, bleibt aber abzuwarten.

Getty Images Dennis Hof, "Cathouse"-Star

Getty Images Heidi Fleiss

Instagram / dennishof Dennis Hof, Geschäftsmann

