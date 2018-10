Ihre neue Liebe bringt Natascha Ochsenknecht (54) zum Strahlen – ganz zur Freude ihrer Tochter Cheyenne (18)! Seit wenigen Wochen ist die Beziehung der Blondine zu Oliver Schumann öffentlich, der erste Partner nach der On-Off-Beziehung mit Umut Kekilli (34). Völlig im Guten schienen die Ex-Partner nicht auseinander gegangen zu sein. So schoss die 54-Jährige scharf gegen den Kicker, der ihrer Meinung nach falsche Werte vertrat. Nun kann die Dreifach-Mama endlich nach vorn schauen: Cheyenne ist sich zumindest sicher, dass sie mit ihrem aktuellen Freund sehr glücklich ist!

"Ich habe sie lange nicht mehr so lachen sehen", verriet die 18-Jährige mit ihrer lächelnden Mama an ihrer Seite im Promiflash-Interview beim Leipziger Opernball im Oktober. An der veränderten glücklicheren Art von Natascha machte es die Laufsteg-Schönheit auch fest, ob der als Kameramann tätige Freund auch zu ihr passt: "Ich glaube, an ihrem Lachen erkennt man schon: Auf jeden Fall, der tut ihr gut!" Und von der Kinderbuchautorin gab es keinen Widerspruch – er bereichere sie in allen Bereichen ihres Lebens, beteuerte sie.

Mit der positiven Einstellung zu Oliver steht Cheyenne allerdings nicht allein da – im Gegenteil. Auch Nataschas ältester Spross Wilson Gonzalez (28) kam Anfang Oktober beim myblu-Tasting in Berlin ins Schwärmen: "Wir haben denselben Filmgeschmack und können uns sehr gut austauschen. Das macht dann natürlich sehr viel Spaß." Und auch der dritte im Bunde, Jimi Blue (26), freute sich über den Beziehungsstatus seiner Mutter, denn er sei glücklich, wenn sie glücklich ist.

Starpress/WENN.com Natascha Ochsenknecht und ihr Freund Oliver Schumann

Starpress/WENN.com Natascha Ochsenknecht mit ihrem Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Partner Oliver Schumann

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, deutsches Model

