In Sachen Liebe und Kuppelei dürfte sie wohl eine der Expertinnen sein. Seit 2005 moderiert Inka Bause (49) nun schon das Flirt-Format Bauer sucht Frau und verhilft Männern und Frauen damit zum ganz großen Liebesglück – mit Erfolg: Zahlreiche Paare, die sich in der Sendung gefunden haben, sind bereits verheiratet. Inka selbst ist aber schon seit sieben Jahren Single. Im Promiflash-Interview erklärte, sie nun auch, warum.

Hat sie einfach zu hohe Ansprüche an ihren potenziellen Partner? Von 1996 bis 2005 war die Moderatorin mit dem Komponisten Hendrik Bruch verheiratet und dem kann wohl so schnell keiner das Wasser reichen. "Ich hatte einen so tollen Mann, da muss schon ein ganz großer Knaller kommen, dass ich jetzt wieder jemanden in mein gut sortiertes Leben hereinlasse", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Momentan habe sie ihren Hund, ihre Freunde, ihre Tochter und auch andere Baustellen und die scheinen ihr – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – voll und ganz auszureichen.

Außerdem erfülle sie ihr Berufsleben mit großer Freude: Erst im Sommer dieses Jahres gab die 49-Jährige mit der Single "Die Liebe findet mich schon" ihr musikalisches Comeback. Mit neuen Songs im Gepäck steht nun auch ihre erste Tour seit Langem an. Unter anderem macht Inka am 23. November im Admiralspalast in Berlin Halt. Die Tickets dafür gibt es an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

P.Hoffmann/WENN.com Inka Bause beim Event Die Goldene Henne 2018 in Leipzig

P.Hoffmann/WENN.com Inka Bause, Moderatorin

