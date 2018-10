Die deutschen Fernsehzuschauer sind schon wieder im Dschungelcamp-Fieber! Zwar ziehen erst im Januar nächsten Jahres wieder zwölf abenteuerlustige Promis in den australischen Urwald – und noch steht nicht mal fest, wer 2019 dabei sein wird – aber die Gerüchteküche brodelt schon gewaltig. Die ehemalige Busch-Bewohnerin Kattia Vides (30) hofft, dass jemand einzieht, der ordentlich Schwung in die Truppe bringt. Im Promiflash-Interview verriet sie nun ihren persönlichen Wunsch-Kandidaten für das TV-Spektakel.

Für die Ex-Bachelor-Kandidatin liegen die Boys der diesjährigen Bachelorette-Staffel in Sachen Pöbeleien ganz weit vorne und sind damit bestens geeignet, um den Dschungel und natürlich auch ihre Mitstreiter aufzumischen. "Da waren wirklich ein paar dabei, die Stress gemacht haben", erklärte sie gegenüber Promiflash. Einer der Rosenanwärter stach ihrer Meinung nach aber besonders durch sein Konflikt-Potenzial hervor: "Dieser Junge, der sich die ganze Zeit mit den anderen gestritten hat, Rafael oder so." Jedem, der die Sendung aufmerksam verfolgt hat, dürfte klar sein: Kattia meint Rafi Rachek.

Tatsächlich geriet der Kölner während seines Aufenthalts auf der griechischen Insel Korfu gleich mehrfach mit seinen Konkurrenten aneinander. Fitnesstrainer Filip Pavlovic (24) geigte dem selbst ernannten Frauenschwarm des Öfteren die Meinung. Was würdet ihr davon halten, wenn Rafi in den Dschungel geht? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Menne Kattia Vides im Dschungelcamp an Tag 14

MG RTL D Rafi, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / Rafiedlind Rafi Rachek, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

