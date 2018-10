Die Gerüchte, wer sich im kommenden Jahr ein Schlafplätzchen mit Insekten teilt, häufen sich immer mehr! Schließlich dauert es gar nicht mehr lange, bis das Dschungelcamp in die 13. Runde geht. Noch vor der Veröffentlichung der offiziellen Einzugsliste wurde "Eis am Stiel"-Star Sibylle Rauch als Kandidatin vermutet. Seitdem wurden vier weitere Promi-Namen in den Raum geworfen – wobei zwischen zwei gemunkelten Freiluftcampern von Minute eins die Fetzen fliegen könnten: Ziehen etwa der Bachelor in Paradise-Star Domenico De Cicco UND seine Insel-Ex Evelyn Burdecki (30) in den Urwald?

Das will jedenfalls IN durch ein exklusives Interview erfahren haben. Wenn sich die Behauptung bewahrheitet, dürfte es im Camp weder langweilig noch ruhig werden: Domenico und Evelyn lieferten immerhin Schlagzeilen der Extraklasse. Während die Blondine dem frischgebackenen Vater vorwarf, sie betrogen zu haben, dementierte der Beau diese Behauptung. Zudem verkündete er in aller Öffentlichkeit, dass er mit allen Mitteln um seine Verflossene kämpfen wolle. Ob er sich etwa ein romantisches Comeback im australischen Regenwald erhofft?

Auch die anderen vermeintlichen Urwald-Kämpfer dürften Unterhaltung garantieren: Dani Büchner (40) hat vor Kurzem bereits bei Das Sommerhaus der Stars für reichlich Furore gesorgt. Der Quelle zufolge soll außerdem keine Geringe als Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und Phobie-Rekordhalterin Gisele Oppermann in die krabbelige Ekel-WG ziehen! Na, hoffentlich stellt RTL genügend Taschentücher zur Verfügung!

ActionPress Sibylle Rauch

Actionpress Daniela Büchner auf Mallorca

Mathis Wienand/Getty Images Gisele Oppermann

