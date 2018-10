Nur eine Hochzeit ist diesen Turteltauben lange nicht genug! Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello gaben sich am 6. Oktober in Dänemark das Jawort – und das nach nur drei Monaten Beziehung. Der Ex-Rotlichtkönig und das einstige Webcam-Girl sind sich derart sicher, ihr restliches Leben miteinander verbringen zu wollen, dass sie nicht nur einmal vor den Altar schreiten wollen: Im Promiflash-Interview verrieten die beiden, dass sie das Heirats-Fieber gepackt hat!

"Wir heiraten jetzt jedes Jahr, das haben wir uns geschworen! Aber das nächste Mal romantischer", gab der 67-Jährige freudestrahlend auf der Halloween Party im Berlin Dungeon bekannt. Kaum ist das Liebesspektakel auf der Hamburger Reeperbahn vorbei, gibt es auch schon konkrete Pläne für die nächste Zeremonie: "Schön am Strand, eventuell in Thailand oder auf den Malediven" kündigte Berts Liebste an.

Für Bert war die Eheschließung mit Ginger schon die vierte Hochzeit – aber von nun an will er offenbar nur noch zu der Blondine Ja sagen. Und die Zukunftsplanung geht sogar noch weiter: Bei den kommenden Trauungen könnte das Paar nämlich schon zu dritt sein! Vier- bis fünfmal täglich üben die glücklichen Vermählten nach eigenen Angaben schon für Nachwuchs.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello auf Mallorca

WENN.com Bert Wollersheim in Köln 2018

Instagram / gingercostello666 Ginger Costello und Bert Wollersheim

