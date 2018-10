Sie können ihr Glück noch immer nicht fassen! In Ginger Costello hat Bert Wollersheim (67) die Frau fürs Leben gefunden – und fackelte nicht lange, um sie für immer an seiner Seite zu wissen. Ihre Gefühle füreinander besiegelten der Ex-Rotlichtkönig und die Blondine am Samstag mit ihrem Jawort. Nach gerade einmal drei Monaten heirateten die beiden in Dänemark. Kurz nach der Hochzeit wandte sich der frischgebackene Ehemann jetzt an seine Community!

Nicht nur Bert und Ginger sind im absoluten Liebesrausch – auch Berts Follower scheinen hin und weg von dem Ehepaar zu sein und überhäuften die beiden offenbar mit lieben Zeilen. Zu einem Instagram-Schnappschuss, der kurz nach der Trauung auf der Fähre aufgenommen wurde, fand Bert auf jeden Fall gerührte Worte für seine Fans. "Meine lieben Freunde, wir bedanken uns von ganzem Herzen für eure lieben Glückwünsche zu unserer Hochzeit. Ihr seid einfach zauberhaft", schwärmte der 67-Jährige.

Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde die Ehe zu seiner jetzigen Ex-Frau Sophia Vegas (31) offiziell nach sieben Jahren geschieden. Das neue Glück ihres ehemaligen Partner dürfte die Blondine aber nicht stören: Sie und ihr neuer Freund Dan erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello kurz vor ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Instagram / ginger.costello Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Daniel Charlier in Tracht

