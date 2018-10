Bei diesem Event blieb kein Auge trocken! Auf ihrer Reise durch Down Under, Neuseeland und Ozeanien stecken Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) momentan alle mit ihrer guten Laune an. Eine royale Verpflichtung jagt die nächste, doch die Turteltauben scheinen in den vergangenen Tagen aus dem Strahlen gar nicht mehr herausgekommen zu sein. Nun stand für das Paar jedoch ein ernster Termin an, der offensichtlich sowohl Meghan als auch Harry ganz schön mitnahm.

Es ist kein Geheimnis, dass dem Prinzen vor allem kriegsversehrte Soldaten am Herzen liegen. So entschieden sich der 34-Jährige und seine Liebste am fünften Tag ihres Trips spontan dazu, die Enthüllung des Anzac Memorials im Hyde Park zu besuchen. Laut Daily Mail seien der Herzog und die Herzogin von Sussex offiziell gar nicht angekündigt gewesen – doch für die zwei war die Veranstaltung offenbar eine Herzensangelegenheit. Wie die Bilder aus Sydney beweisen, ging die Zeremonie dem Duo jedoch ziemlich an die Nieren: Nicht nur die schwangere Meghan war den Tränen nah, auch ihr Schatz Harry verdrückte anscheinend ein paar Tränchen.

Zu diesem emotionalen Anlass trug der Rotschopf zum ersten Mal ein ganz besonderes Geschenk der Queen (92): Die Monarchin hat ihren Enkel am vergangenen Wochenende zu ihrem persönlichen Adjutanten ernannt und verlieh ihm eine goldene Aiguillette (eine Schnur zum Verschließen von Kleidungsstücken), die an diesem Samstag feierlich seine Schulter zierte.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Enthüllung des Anzac Memorials im Hyde Park

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Enthüllung des Anzac Memorials im Hyde Park

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de